Какая должна быть зарплата, чтобы в 2025 году назначили минимальную пенсию

Минимальная зарплата не означает, что человек будет получать минимальную пенсию

Для выхода на пенсию в 2025 году лицо должно иметь 32 года стажа, если у него есть полные 60 лет, 22 года стажа — для выхода на пенсию в 63 и 15 лет — для начала отдыха в 65. Если человек имеет меньшее количество лет страхового стажа — может претендовать только на социальную помощь от государства.

"Телеграф" посчитал, какая должна быть зарплата, чтобы назначили минимальную пенсию. По состоянию на февраль 2025 года она составляет 2361 грн. Это сумма без надбавок за перевыполнение нормы стажа, донорство крови и т.д.

Пенсионный калькулятор утверждает, что для того, чтобы получить такую сумму пенсии, нужно иметь хотя бы 6 800 грн официальной заработной платы. Отметим, что эта сумма меньше минимальной заработной платы в Украине. Она составляет 8 тысяч гривен.

Расчетная сумма больше минимальной пенсии на 22 грн

Если человек на 65 лет выполнил норму страхового стажа (30 лет для женщин и 35 для мужчин), минимальная пенсия должна быть 3200 гривен. Также есть надбавки за особые достижения, возраст и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда и для кого повысится размер пенсии. Перечислить должны уже совсем скоро, однако повышения нужно ждать не всем.