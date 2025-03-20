Як цивільній дружині та військовому чоловіку уникнути розлучення: психотерапевтка назвала три правила

Стосунки на відстані не завжди можуть витримати випробування

Кількість одружень і розлучень в Україні майже зрівнялася. Через війну сім’ ї розпадаються як офіційно, так і територіально. А у випадку шлюбу з військовослужбовцем це не просто стосунки на відстані, а й союз, в якому партнери живуть кардинально різним життям.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла психотерапевтка Світлана Арефнія. Вона пояснила, як уникнути віддалення один від одного.

Більше про це читайте у публікації: "Війна, як Голодомор, травмувала українців на покоління вперед, але нація вистоїть, — психотерапевтка Світлана Арефнія".

За її словами, причин для розриву може бути безліч. Деякі пари були на межі ще до війни, а стрес тільки посилив ці розбіжності.

— Деякі змогли усвідомити проблеми в стосунках лише на відстані, а тепер, знайшовши "нових себе", не хочуть повертатися до минулого. Також є багато пар, які намагаються зберегти стосунки, попри відстань. Це дійсно складно, адже за відсутності фізичного контакту втрачається й емоційний зв'язок, прив'язаність, — каже експертка.

Вона пояснює, що навколо кожного з партнерів будується нове соціальне коло. Наприклад, жінка може потрапити у нову для себе спільноту біженців за кордоном, а чоловік у війську тим часом будує дуже емоційно міцні стосунки з побратимами, адже саме з ними він переживає досвід на межі життя і смерті. Таким чином формуються два різні світи.

Однак уникнути віддалення можна, слідуючи трьом правилам.

Перше — це збереження спогадів. Наш мозок не відокремлює минуле від сьогодення, тому коли ми згадуємо щось приємне, на емоційному рівні ми ніби знову переживаємо це. Зберігайте цінні спогади і нагадуйте один одному про них, — каже кандидат психологічних наук.

Друге — це максимальна залученість у життя партнера. Жінкам варто ділитися зі своїми чоловіками подіями, які з ними відбуваються, просити порад або допомоги в побутових питаннях. Чоловікам-військовим ділитися подробицями свого життя може бути складніше, але навіть на війні завжди можна знайти, про що розповісти. Будь-яка побутова історія чи кумедна розповідь про котика чи собачку на фронті дасть жінці відчуття залученості до вашого життя, — продовжує психотерапевтка.

Третє — це майбутнє. Будуйте спільні плани, мрійте, вигадуйте щось разом. В цей момент в організмі виробляється дофамін, що сприяє емоційному зближенню і допомагає зміцнити ваш зв’язок, — наголосила Світлана Арефнія.

Нагадаємо, раніше вона назвала "Телеграфу" дві умови посилення ЗСУ.