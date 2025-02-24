В семье трое студентов, а зарплата родителей - минимальная. Какой будет выплата

Сумма высчитана на основе минимальной зарплаты родителей

Малообеспеченные семьи в Украине имеют право на социальную помощь. Ее сумма колеблется в зависимости от совокупного дохода семьи, количества детей, а также нетрудоспособных и трудоспособных лиц.

Какой будет соцпомощь для семьи с тремя детьми студентами и двумя трудоспособными матерью и отцом, доход которых составляет лишь минимальная заработная, выяснил "Телеграф". Для этого был использован калькулятор на сайте "Пятачок".

Представим, что малообеспеченная семья состоит из трех детей в возрасте от 18 до 23 лет, трудоспособной матери и отца, а их совокупный доход за полгода составляет 96000 гривен, то есть ежемесячные 8 тысяч гривен на каждое трудоспособное лицо, то им будут выплачивать по 805,40 гривен.

Однако эта сумма не окончательная. Она и та помощь, которую решит выплатить орган социальной защиты населения, могут отличаться из-за того, что при вычислении суммы совокупного дохода лица могли допустить ошибку и не учесть какую-то дополнительную выплату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую выплату претендует одинокая мать, воспитывающая школьника и зарабатывающая меньше минималки.