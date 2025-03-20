"Ми повинні мати з нею справу": Трамп пояснив, чому США "тримаються" за Росію

Американський лідер заявив, що економічна відкритість США з Росією не є метою чи мотивом, щоб розділити РФ з Китаєм

Президент США Дональд Трамп вважає, що Штатам потрібно "мати справу" з Росією через її "цінну територію". Проте є й інші причини.

Про це американський лідер сказав в інтерв’ю Breitbart. Він також наголосив, що розвиток відносин між США та Росією може стати причиною економічного "відділення РФ від Китаю". Але такої мети немає.

"Це може бути наслідком, але я думаю, що це добре. Ми повинні мати справу з Росією. Вони мають найбільшу ділянку землі, набагато більшу, ніж у Китаю", — пояснив свої слова Трамп.

Крім того, президент США нагадаємо, що в Росії 11 часових поясів та "цінна земля".

"У них 11 часових поясів. Ви можете пролетіти через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 березня відбулася розмова Трампа та Путіна. Під час неї російський диктатор не погодився на пропозицію про повне 30-денне припинення вогню, а лише на припинення атак на енергетичні та інфраструктурні об’єкти.

Телефонна розмова Трампа та Путіна викликала критику колишнього прем’єра Великобританії Бориса Джонсона. Він дуже негативно оцінив її результати.

19 березня Трамп провів розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.