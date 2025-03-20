Чи оштрафують вас, якщо ви не маєте військового квитка

Все залежить від виду порушення

Військово-обліковий документ повинні мати при собі всі військовозобов'язані громадяни. Це може бути військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Відсутність такого документа може призвести до значних штрафів та інших правових наслідків. Згідно із Законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані носити з собою військово-обліковий документ, пишуть Факти ICTV.

Також цей обов’язок поширюється на жінок з медичною чи фармацевтичною освітою, які придатні за станом здоров’я. Документ має бути пред’явлений на вимогу уповноважених осіб, серед яких:

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

прикордонники;

правоохоронці.

Який штраф передбачено у 2025 році

Відсутність військового квитка або відмова його пред’явити розцінюється як порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинене в особливий період.

Відповідальність за таке порушення передбачена частиною 2 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за відсутність військово-облікового документа становить від 17 000 до 25 500 гривень.

А що робити, якщо військовий квиток загублено

У разі втрати або псування військового квитка штраф значно менший — від 510 до 850 гривень. Проте варто пам’ятати, якщо ви загубили документ, потрібно про це повідомити до територіального центру комплектування та оформити дублікат.

Зазначимо, рішення про накладення штрафу ухвалює виключно очільник ТЦК відповідно до вимог частини 2 статті 235 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати та оновлювати військовий квиток у застосунку "Резерв+". Сервіс дозволяє не лише переглянути військово-облікові дані.