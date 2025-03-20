Україна нижче Нігеру в рейтингу щасливих країн, а США — найбільш незадоволені життям

Найщасливіша країна — Фінляндія

Всесвітній рейтинг щастя (World Happiness Report) засвідчив, що задоволення життям в українців знизилося. Україна перемістилася на 111-те місце зі 105-го у 2023 році. Перед нашою країною йде Нігером, а після — Марокко.

Про це свідчать дані World Happiness Report 2025. Восьмий рік поспіль перше місце в рейтингу посідає Фінляндія. Фіни оцінили свій рівень щастя на 7,736 (з 10). Далі йдуть: Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди.

Загалом у рейтингу 147 країн. Коста-Ріка (6 місце) і Мексика (10 місце) вперше потрапили до топ-10. Примітно, що США опинилися на 24 місці рейтингу, що є найнижчою позицією за всю історію його існування (з 2012 року). Жителі Великої Британії дали найнижчу оцінку своїй задоволеності життям з 2017 року.

Рейтинги базуються виключно на відповідях, які дають люди, коли їх просять оцінити власне життя. Всесвітню доповідь про щастя 20 березня опублікував Центр досліджень добробуту Оксфордського університету, її підготовлено в партнерстві з Gallup і Мережею ООН з рішень у сфері сталого розвитку.

Як розповідав "Телеграф", 20 березня відзначається Міжнародний день щастя (International Day of Happiness). Рішення про заснування Дня щастя було ухвалено завдяки Генеральній асамблеї ООН 28 червня 2012 року, а саму ідею запропонувала маленька гірська країна.