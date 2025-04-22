Рейтинги Трампа опустилися до найнижчого показника за час його президентства: що не подобається американцям

При цьому рейтинги схвалення Трампа поки що вищі, ніж рейтинги, які спостерігалися протягом більшої частини перебування у Білому домі Джозефа Байдена

Рейтинги президента США Дональда Трампа за перші 100 днів його другої каденції впали до найнижчого рівня за його перебування на посаді лідера Сполучених Штатів. Громадяни США занепокоєні діями президента та його спробами розширити свою владу, ігноруючи конституцію та закони країни.

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на дані опитування 4306 респондентів, проведеного інститутом Ipsos. Зазначається, що тільки 42% громадян США схвалюють дії Трампа, проти 47% відразу після 20 січня 2025 року.

"Початок терміну президентства Трампа приголомшив його політичних опонентів, оскільки він підписав десятки виконавчих указів, що розширюють його вплив як на урядові департаменти, так і на приватні установи, такі як університети та юридичні фірми", – зазначається у повідомленні.

При цьому рейтинги схвалення Трампа поки що вищі, ніж рейтинги, які спостерігалися протягом більшої частини перебування у Білому домі Джозефа Байдена. Проте поточна тенденція до падіння рейтингів свідчить, що американці не схвалюють спроби Трампа розширити свою владу та ігнорувати законодавство. Головні моменти опитування:

83% опитаних заявили, що Трамп повинен виконувати абсолютно усі рішення федерального суду незалежно від того, подобаються вони йому, або ні. Згода, або незгода президента з судовими вироками не має жодного значення.

57% опитаних (серед яких третина була республіканцями) заявили, що Трамп не має права припиняти фінансування університетів, навіть якщо він не згоден із тим, як ними керують. Будь-яких виправдань не має бути (Трамп нещодавно заморозив мільярди доларів для університетів під приводом "антисемітизму" останніх).

66% опитаних не підтримують ідею контролю президента США над головними культурними установами країни (Трамп наказав Смітсонівському інституту усунути "неналежну ідеологію" під загрозою позбавлення фінансування).

46% опитаних не схвалюють дії Трампа щодо імміграції (проти 45% схвалення).

59% опитаних вважають, що через дії Трампа США втрачають довіру та союзників на світовій арені.

75% респондентів (в тому числі 53% опитаних прихильників Республіканської партії) категорично відкидають можливість Трампа балотуватися на третій президентський термін в США, оскільки це забороняє Конституція.

Трамп раніше підтверджував американським ЗМІ, що він серйозно налаштований на те, щоб піти на третій президентський термін. Президент США заявив, що нібито існують "методи", які дозволять йому залишитися на президентській посаді після 2028 року та наголосив, що "він не жартує". Нещодавно колишній головний стратег Білого дому та старший радник Трампа Стівен Беннон підтвердив цю інформацію.

При цьому зараз кількість президентських термінів для однієї особи обмежує 22-га поправка до Конституції США, згідно з якою ніхто не може бути президентом більше, ніж два рази. Для Трампа це другий президентський термін – тобто можливість балотуватися ще раз для нього закрита. Проте трампісти вже шукають шляхи, як обійти цю заборону – зокрема, на початку січня конгресмен від Республіканської партії Енді Оглз запропонував змінити Конституцію країни заради того, щоб дозволити президенту США Дональду Трампу балотуватися на цю посаду ще раз. Він мотивував свою пропозицію тим, що країні нібито потрібне "сміливе керівництво, якого так потребує наша нація".

Зазначимо, у популярному американському серіалі "Громадянська війна" (Civil War, також відомий, як "Повстання штатів") громадянська війна в США починається після того, як чинний президент грубо порушує Конституцію: він розганяє ФБР (що свого часу грозився зробити Трамп), наказує застосувати військових проти протестуючих американців (на чому наполягав Трамп під час протестів BLM), та врешті-решт приймає рішення піти на третій президентський термін, що прямо заборонено головним законом країни. Рішення президента призводить до політичної кризи та тотальної громадянської війни, внаслідок якої США залиті кров'ю та розколоті, Вашингтон взятий штурмом, а самого лідера країни розстрілюють в Овальному кабінеті повстанці.