У Кремлі задоволені планом Трампа щодо мирної угоди

Позаблоковість України — давня мрія РФ

Росія задоволена пропозицією США виключити вступ України до НАТО в рамках майбутньої мирної угоди. При цьому Москва не проявляє ознак того, що готова укласти угоду швидко.

Як повідомляє The Wall Street Journal, адміністрація президента США Дональда Трампа представила цю ідею як частину пакета пропозицій українським та європейським чиновникам минулого тижня. Зараз США очікують відповіді Києва, яку той має дати на зустрічі у Лондоні вже цього тижня.

Як у Москві відреагували на план США

"Ми чули від Вашингтона на різних рівнях, що членство України в НАТО неможливе. Це те, що нас задовольняє і збігається з нашою позицією", – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Водночас він відмовився коментувати інші мирні пропозиції США, що не стосуються членства України в НАТО. Пєсков послався на те, що зусилля щодо врегулювання війни не повинні відбуватися публічно. Також він заявив, що не буде коментувати часові рамки, коли може бути укладено угоду.

"Зараз є багато таких повідомлень, багато дискусій. Звичайно, робота над пошуком шляхів мирного врегулювання ситуації не може і не повинна відбуватися публічно. Вона повинна відбуватися в абсолютно дискретному режимі", — сказав представник Кремля.

Пропозиції США щодо мирної угоди — що відомо

Окрім виключення можливості вступу України у НАТО, пропозиції адміністрації Трампа включають потенційне визнання США анексії Криму Росією. Ще одна ідея Сполучених Штатів — визначення території навколо ЗАЕС нейтральною, з контролем з боку США.

За даними WSJ, ці пропозиції Вашингтон передав Києву в конфіденційному документі у Парижі 17 квітня. Їх також отримали представники європейських країн, що залучені до мирного процесу.

Як повідомляв "Телеграф", на зустріч у Лондон від США прибудуть державний секретар Марко Рубіо, спеціальний представник президента з питань України, генерал у відставці Кіт Келлог та так званий "спецпредставник з питань Близького Сходу" Стів Віткофф. Вони проведуть переговори з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини та України.