"Несвята трійця": хто буде представляти США на переговорах з Україною та Європою в Лондоні

Переговори у Лондоні стануть продовженням тих перемовин, які пройшли 18 квітня у Парижі

Наступні переговори США з Україною та її європейськими партнерами щодо припинення війни з російськими окупантами пройдуть в Лондоні вже на цьому тижні. Представляти Сполучені Штати там буде "несвята трійця" – державний секретар Марко Рубіо, спеціальний представник президента з питань України, генерал у відставці Кіт Келлог та так званий "спецпредставник з питань Близького Сходу", нью-йоркський забудовник без дипломатичного досвіду Стів Віткофф, який дуже полюбляє російську пропаганду.

Про це повідомляє видання Bloomberg. Зазначається, що делегація США повинна зустрітися з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини та України. При цьому деталі зустрічі узгоджуються, та можуть змінитися.

Переговори у Лондоні стануть продовженням тих перемовин, які пройшли 18 квітня у Парижі, та на яких представники США намагалися тиснути на Європу та Україну. Рубіо, Келлог та Віткофф під час зустрічі у Франції окреслили потенційні рамки домовленостей щодо припинення вогню в Україні та майбутнього укладення можливої мирної угоди.

Зокрема, Вашингтон вимагає від Європи зняти частину санкцій від Росії. Щодо України, Вашингтон вимагає від Києва погодитися на визнання офіційного російського контролю над українським Кримом. Окрім цього, США хочуть взяти під контроль ЗАЕС та територію навколо атомної станції.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США запропонували союзникам мирну ініціативу щодо завершення війни в Україні, яка передбачає низку поступок з української сторони на користь Росії – та жодних поступок з боку Кремля. План нібито передбачає збереження під контролем Москви окупованих територій, послаблення санкцій проти РФ та відмову України від прагнення вступити до НАТО. Натомість Росія повинна погодитися на повне припинення вогню.

Окрім цього, Рубіо під час розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 18 квітня оголосив офіційну позицію США щодо встановлення миру в Україні. Якщо найближчим часом не буде чіткого шляху до миру в Україні, США відмовляться від посередництва у мирних переговорах між Києвом та Кремлем.