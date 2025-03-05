Когда начнут приходить первые увеличенные пенсии после индексации и сколько украинцев их получит

Минсоцполитики сообщило, скольким украинцам ждать новые выплаты в этом месяце

Индексация пенсий в Украине начала проводиться с 1 марта с коэффициентом 11,5%. Некоторые украинцы уже получили первые суммы с 4 марта.

С марта текущего года проиндексированные пенсионные начисления получат 10 миллионов украинцев. Их выплата вырастет в среднем на 556 гривен, как сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Итак, увеличенные пенсии получат:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях; 672 тысячи пенсионеров силовых ведомств;

пенсионеров силовых ведомств; 98 тысяч человек , получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы;

, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы; 79,6 тысячи пенсионеров-человек с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;

пенсионеров-человек с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты; 23,4 тысячи пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих. 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, и лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

В то же время, средняя сумма, на которую вырастет пенсия, будет 556 гривен. Средняя пенсия увеличится с 5789 до 6345 гривен.

Минсоцполитики также напомнило, что с 1 апреля автоматическая индексация состоится для 629 тысяч работающих пенсионеров.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия у мужчины, имеющего не более 15 тысяч зарплаты и 45 лет стажа.