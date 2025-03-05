Когда начнут приходить первые увеличенные пенсии после индексации и сколько украинцев их получит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1160
Минсоцполитики сообщило, скольким украинцам ждать новые выплаты в этом месяце
Индексация пенсий в Украине начала проводиться с 1 марта с коэффициентом 11,5%. Некоторые украинцы уже получили первые суммы с 4 марта.
С марта текущего года проиндексированные пенсионные начисления получат 10 миллионов украинцев. Их выплата вырастет в среднем на 556 гривен, как сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
Итак, увеличенные пенсии получат:
- 9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;
- 672 тысячи пенсионеров силовых ведомств;
- 98 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы;
- 79,6 тысячи пенсионеров-человек с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;
- 23,4 тысячи пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.
- 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, и лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
В то же время, средняя сумма, на которую вырастет пенсия, будет 556 гривен. Средняя пенсия увеличится с 5789 до 6345 гривен.
Минсоцполитики также напомнило, что с 1 апреля автоматическая индексация состоится для 629 тысяч работающих пенсионеров.
Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия у мужчины, имеющего не более 15 тысяч зарплаты и 45 лет стажа.