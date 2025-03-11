Не повністю пройшов ВЛК. Чи можуть оштрафувати за таке

Застосувати штрафні санкції заочно не можуть

Проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) повинні всі військовозобов'язані після направлення від територіального центру комплектування (ТЦК). Однак у разі незавершеного проходження ВЛК громадянам може загрожувати адміністративний штраф.

Про це розповідають юристи на порталі "Юристи.UA". Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що у таких випадках передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Юрист Євген Корнійчук також підтвердив, що розмір штрафу за незавершену військово-лікарську комісію складає від 17 тисяч гривень.

За яких умов накладається штраф

Корнійчук пояснює, що штраф може бути накладений лише за певних умов:

громадянин має бути присутнім на засіданні щодо накладення штрафу,

або його повинні належним чином повідомити про час і дату розгляду справи.

Це означає, що штрафні санкції не можуть бути застосовані заочно або без попереднього повідомлення.

Що робити, якщо не завершив ВЛК

Якщо ви з певних причин не завершили проходження ВЛК, важливо:

Зв'язатися з ТЦК та пояснити ситуацію. Надати документи, що підтверджують об'єктивні причини невиконання вимог. З'явитися на засідання або забезпечити належне повідомлення про свою відсутність.

Нагадуємо, що ваш висновок ВЛК можуть скасувати через помилку в документах, наприклад, при заповнюванні даних у медичній формі. Таке правило діє завжди, навіть якщо цей рядок не впливає на діагноз і на висновок про непридатність до служби.

Анулювання рішення ВЛК також відбувається, якщо членів комісії підозрюють у корупції, наприклад, у видачі довідок за хабарі. У такому випадку висновки, які вони надали, повторно перевіряються. Своєю чергою Центральна та регіональні ВЛК можуть скасовувати всі постанови, навіть якщо частина висновків була винесена законно. Крім того, є ще один момент, коли висновок медкомісії скасовується.

Раніше "Телеграф" писав, скільки днів дається на військово-лікарську комісію. До літа декому з українців обов'язково потрібно пройти медогляд.