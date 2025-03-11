Не повністю пройшов ВЛК. Чи можуть оштрафувати за таке
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Застосувати штрафні санкції заочно не можуть
Проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) повинні всі військовозобов'язані після направлення від територіального центру комплектування (ТЦК). Однак у разі незавершеного проходження ВЛК громадянам може загрожувати адміністративний штраф.
Про це розповідають юристи на порталі "Юристи.UA". Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що у таких випадках передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.
Юрист Євген Корнійчук також підтвердив, що розмір штрафу за незавершену військово-лікарську комісію складає від 17 тисяч гривень.
За яких умов накладається штраф
Корнійчук пояснює, що штраф може бути накладений лише за певних умов:
- громадянин має бути присутнім на засіданні щодо накладення штрафу,
- або його повинні належним чином повідомити про час і дату розгляду справи.
Це означає, що штрафні санкції не можуть бути застосовані заочно або без попереднього повідомлення.
Що робити, якщо не завершив ВЛК
Якщо ви з певних причин не завершили проходження ВЛК, важливо:
- Зв'язатися з ТЦК та пояснити ситуацію.
- Надати документи, що підтверджують об'єктивні причини невиконання вимог.
- З'явитися на засідання або забезпечити належне повідомлення про свою відсутність.
Нагадуємо, що ваш висновок ВЛК можуть скасувати через помилку в документах, наприклад, при заповнюванні даних у медичній формі. Таке правило діє завжди, навіть якщо цей рядок не впливає на діагноз і на висновок про непридатність до служби.
Анулювання рішення ВЛК також відбувається, якщо членів комісії підозрюють у корупції, наприклад, у видачі довідок за хабарі. У такому випадку висновки, які вони надали, повторно перевіряються. Своєю чергою Центральна та регіональні ВЛК можуть скасовувати всі постанови, навіть якщо частина висновків була винесена законно. Крім того, є ще один момент, коли висновок медкомісії скасовується.
Раніше "Телеграф" писав, скільки днів дається на військово-лікарську комісію. До літа декому з українців обов'язково потрібно пройти медогляд.