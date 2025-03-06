Коли штраф від ТЦК вважається законним: юрист пояснила, як платити за порушення

Є три статті КУпАП, за якими можуть накласти штраф

ТЦК та СП мають право штрафувати військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку. Проте є важливі нюанси, про які варто знати.

Про це детальніше розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко. За її словами, штрафи можуть накладатися на підставі трьох статей Кодексу України про адміністративні правопорушення:

ст. 210 – порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов'язаними та резервістами (наприклад, неявка до ТЦК за викликом, неповідомлення про зміну облікових даних).

ст. 210-1 – порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

ст. 211 – псування або втрата військово-облікових документів.

Який штраф загрожує

Всі три статті передбачають покарання у вигляді штрафу, максимальний розмір якого за порушення військового обліку може досягати 25 500 гривень.

Чи потрібно одразу платити штраф у ТЦК

Якщо у ТЦК просто видають папірець із реквізитами для оплати – це не є законною підставою для штрафу, підкреслює юристка.

Згідно з процедурою, спочатку складається протокол про адміністративне порушення. Потім документ вручається особисто або надсилається поштою, а військовозобов'язаний отримує повідомлення про дату та місце розгляду справи.

Рішення про штраф ухвалює керівник ТЦК, який оформлює офіційну постанову.

Тільки після отримання офіційної постанови військовозобов’язаний зобов’язаний сплатити штраф. Якщо ж вам просто видали папірець з реквізитами – ви маєте право вимагати офіційну постанову або оскаржити незаконний штраф у суді.

Скільки разів можуть оштрафувати

Якщо порушення фіксується неодноразово, можливе накладення кількох штрафів. Однак, якщо всі випадки розглядаються в межах однієї справи, сума стягнення не перевищить найбільшого з передбачених штрафів.

Водночас якщо адміністративні правопорушення розглядаються окремо в різний час, то кожен штраф може бути призначений окремо відповідно до чинного законодавства.

"Наприклад, ви тричі порушили правила військового обліку, і всі три порушення розглядаються одночасно. Сумарний штраф не може перевищувати 25 500 грн", — додала Дар'я Тарасенко.

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