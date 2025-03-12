Штрафи від ТЦК можна буде сплачувати онлайн та зі знижкою: як це працюватиме

Нова функція буде доступна і для чоловіків, які живуть за кордоном

Українці отримають можливість сплачувати штрафи за порушення військового обліку онлайн — через мобільний застосунок "Резерв+". Тепер для цього не потрібно буде їхати до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час ефіру телемарафону. За її словами, нововведення стало можливим завдяки ухваленню законопроєкту №12093, який значно спрощує процес оплати штрафів та усуває зайві бюрократичні перепони.

"Ви робите це в декілька кліків прямо у своєму застосунку", — зазначила Черногоренко.

Також вона розповіла, що одразу після оплати можна оновити свої дані в реєстрі. Крім того, як і у випадку зі штрафами за порушення ПДР, передбачено знижку 50% при оплаті впродовж перших 10 днів.

Ще одна важлива деталь — нова система буде доступна й для українців, які перебувають за кордоном.

"Власне, українські громадяни, які за кордоном, також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно і не мати проблем з документами", — додала заступниця міністра оборони.

Нагадуємо, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №12093, який передбачає спрощення процедури адміністративного штрафування військовозобов’язаних. Одним із ключових нововведень є можливість сплатити штраф зі знижкою 50%, якщо військовозобов’язаний добровільно визнає порушення та звернеться до ТЦК.

Згідно з чинним законодавством, за таке порушення передбачений штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Проте новий законопроєкт дозволяє військовозобов’язаним самостійно звернутися до ТЦК та сплатити лише 8 500 грн – половину мінімального розміру штрафу.

Раніше "Телеграф" писав, як в Україні штрафують за незаконне носіння військової форми. Лише п'ять категорій українців можуть одягатися у "піксель".