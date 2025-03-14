Субсидия станет меньше уже совсем скоро: кого коснется

Этот процесс произойдет автоматически

Расчет субсидии привязан к дате официального начала и завершения отопительного периода. Теплая погода в Украине побудила некоторые города временно прекращать отопительный период. В целом же его продолжительность определяется в каждом населенном пункте индивидуально. Однако на субсидию эти колебания не повлияют.

Отопительный период для субсидий рассчитывается с 15 октября по 15 апреля включительно. То есть в поступлениях государственной помощи за апрель будет учтено, что отопление предоставлялось всего 15 дней. Соответственно, это приведет к уменьшенной сумме субсидии, так что пугаться этого не стоит — этот пересчет происходит автоматически. Сумма, начисленная за апрель, поступит на банковские карты украинцев только в мае, ведь именно так выплачивают субсидию в Украине — в следующий месяц за предыдущий.

В неотапливаемый период субсидия украинцев будет значительно меньше, чем в отопительный. Для некоторых категорий это не проблема. Если вы имеете право получать не только субсидию, но и льготу, вы можете временно отказаться от получения субсидии и получать другие виды помощи на оплату коммунальных услуг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что медлить с оплатой коммунальных счетов не стоит, ведь за долги можно субсидию потерять. Но это не самый плохой сценарий — даже, если вы не живете в квартире, можно получить судебный иск.