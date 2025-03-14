Какие периоды засчитывают в страховой стаж в Украине

Изменения в правилах зачисления лет в стаж произошли еще в 2004 году

Чтобы выйти на пенсию, украинцам необходимо наработать норму страхового стажа. Однако стоит быть внимательным, ведь к нему могут не добавить определенные периоды.

Какие периоды безработицы или труда вносятся в страховой стаж, объяснили в "Кадровике-01 ". Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" изменения касаются периодов после 2004 года.

Поэтому, с 2004 года время:

обучения в училищах, высших, средних и других учебных заведениях не засчитывается в страховой стаж;

беременности и родов, а также отпуска по уходу за ребенком до 3 лет засчитывается в стаж, несмотря на то, была ли женщина трудоустроена;

работы предпринимателем засчитывается в стаж и зависит от суммы уплаченных взносов;

заключения засчитывается в стаж, если был заключен договор о добровольном страховании, что в свою очередь зависит от суммы уплаченных взносов;

работы по ГПД засчитывается в стаж в зависимости от суммы уплаченных взносов;

безработицы в стаж не вносится, если лицо состояло на учете в центре занятости как безработное без получения пособия по безработице.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого из пенсионеров могут забрать часть выплаты.