Втратите до 500 гривень. У кого з пенсіонерів можуть забрати частину виплати

Сума відрахувань може бути більшою, адже все залежить від розміру пенсії

Вийти на пенсію в Україні у 2025 році можна в 60 років. Однак якщо такі особи вирішили працевлаштуватись або звільнитись після оформлення виплати, то Пенсійний фонд має право відрахувати від пенсії до 20%.

Якщо літня особа не повідомила про звільнення чи працевлаштування після оформлення пенсії, то їй нарахують зайві виплати. Відповідно якщо орган виявить порушення, то тоді пенсіонер буде зобов'язаний повернути надмірну суму, про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Зазначається, що в українців є можливість самостійно повернути ці кошти. Навіть якщо вони цього не зроблять, то ПФУ примусово забере до 20% суми з пенсійних нарахувань.

Водночас у фонді повідомили, що на актуалізацію даних у пенсіонерів є десять днів.

"Після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих осіб. Приміром, непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсії у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму", — коментують на інформаційній сторінці веб-порталу.

Наприклад, якщо особа в Україні отримує мінімальну пенсію у 2361 гривню, як мовиться в законі, то 20% від цієї суми становить 472,20 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким вимогам потрібно відповідати, аби у 2025 році отримувати 11 тисяч гривень пенсії.