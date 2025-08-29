Зеленський назвав три блоки гарантій безпеки. Про що вони

Деякі питання будуть обговорюватись з партнерами наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України. Вони мають гарантувати Україні стійкий мир.

Про це президент розповів на брифінгу у п'ятницю, 29 серпня. За його словами, у дечому Україна не готова поступатись.

Перший блок — армія. Йдеться про збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.

"На мій погляд, цей блок складається від фінансування того кількості особового складу, який сьогодні є. Спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть", — сказав президент.

Він також наголосив, що говорити про зменшення кількості армії наразі не доречно, враховуючи поточну ситуацію. Ба більше, Україна на це не погодиться. Сюди ж входить і питання зброї для армії. Зеленський виділив три основних теки. Зокрема:

вітчизняне виробництво: дрони, технології тощо.

європейське виробництво: ППО, артилерія тощо.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — ред.), американська зброя.

Другий блок — НАТО. Тут не йдеться про вступ України до Альянсу, а скоріше про створення чогось на кшталт 5 статті НАТО.

"Ми завжди з вами хотіли НАТО. НАТО, скажімо так, поки що не дають. Тому у мене до цього підхід дуже зрозумілий. Якщо не НАТО, а нам кажуть, якщо не НАТО, а по силі, як НАТО. Тобто, значить, у другому пункті ми повинні зрозуміти, на що готові партнери, тому що це і є Альянс", — розповів президент.

Він додав, що це питання буде обговорювати з партнерами наступного тижня в Європі.

Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

