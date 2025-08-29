Рус

У Києві відкрили перший в історії Чемпіонат України з ампфутболу (репортаж)

Автор
Марія Назарова ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У Києві відкрили перший в історії Чемпіонат України з ампфутболу (репортаж) Новина оновлена 29 серпня 2025, 23:45

Більшість учасників втратили кінцівки, захищаючи Україну на полі бою

29 серпня, у День памʼяті захисників України, на полі НТК ім. Віктора Баннікова в Києві УАФ провела відкриття першого в історії Чемпіонату України з ампфутболу – наймасовіших офіційних змагань з адаптивного футболу в нашій країні.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі. На заході були імениті українські спортсмени Андрій Шевченко та Олександр Усик. Також на чемпіонат завітав фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Чемпіонат України з ампфутболу започаткувала Українська асоціація футболу в рамках "Ліги Дужих" – соціального проєкту з розвитку ампфутболу (футболу на милицях), лауреата престижної міжнародної нагороди UEFA FootbALL Awards 2025.

На церемонії відкриття був присутній Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. У своєму зверненні він наголосив:

Перед нами учасники проєкту "Ліга Дужих", який Українська асоціація футболу розпочала рік тому. Більшість гравців – наші захисники, і я хочу подякувати кожному з вас за захист України. Ми тут завдяки вам

Андрій Шевченко

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко

Церемонію відкриття провів військовослужбовець, журналіст та телеведучий Орест Дрималовський, а гімн України заспівав соліст гурту ТНМК Фагот.

На урочистому заході були присутні представники Міністерств та бізнесу, що підтримали запуск чемпіонату. Зокрема, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова та її заступник Руслан Приходько, а також абсолютний чемпіон України Олександр Усик. Футболісти та вболівальники прагнули сфотографуватися з іменитим боксером.

Олександр Усик на Чемпіонаті України з ампфутболу
Олександр Усик на Чемпіонаті України з ампфутболу
Олександр Усик на Чемпіонаті України з ампфутболу
Олександр Усик на Чемпіонаті України з ампфутболу
Олександр Усик на Чемпіонаті України з ампфутболу
Олександр Усик на Чемпіонаті України з ампфутболу
Олександр Усик
Олександр Усик

Після офіційної частини відбувся матч-відкриття між командами "Хрестоносці" (Луцьк) та "Незламні" (Харків).

Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу
Чемпіонат України з ампфутболу, протези
Протези учасників Чемпіонату України з ампфутболу

Нагадаємо, "Укрзалізниця" показала новий вагон для людей з інвалідністю. Раніше такий вагон протестували гравці Луцької команди з ампфутболу "Хрестоносці".

Теги:
#Спорт #Андрій Шевченко #Чемпіонат України #Фото #Олександр Усик #Ян Доброносов #ампфутбол