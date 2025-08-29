У Києві відкрили перший в історії Чемпіонат України з ампфутболу (репортаж)

Більшість учасників втратили кінцівки, захищаючи Україну на полі бою

29 серпня, у День памʼяті захисників України, на полі НТК ім. Віктора Баннікова в Києві УАФ провела відкриття першого в історії Чемпіонату України з ампфутболу – наймасовіших офіційних змагань з адаптивного футболу в нашій країні.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі. На заході були імениті українські спортсмени Андрій Шевченко та Олександр Усик. Також на чемпіонат завітав фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Чемпіонат України з ампфутболу започаткувала Українська асоціація футболу в рамках "Ліги Дужих" – соціального проєкту з розвитку ампфутболу (футболу на милицях), лауреата престижної міжнародної нагороди UEFA FootbALL Awards 2025.

На церемонії відкриття був присутній Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. У своєму зверненні він наголосив:

Перед нами учасники проєкту "Ліга Дужих", який Українська асоціація футболу розпочала рік тому. Більшість гравців – наші захисники, і я хочу подякувати кожному з вас за захист України. Ми тут завдяки вам Андрій Шевченко

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко

Церемонію відкриття провів військовослужбовець, журналіст та телеведучий Орест Дрималовський, а гімн України заспівав соліст гурту ТНМК Фагот.

На урочистому заході були присутні представники Міністерств та бізнесу, що підтримали запуск чемпіонату. Зокрема, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова та її заступник Руслан Приходько, а також абсолютний чемпіон України Олександр Усик. Футболісти та вболівальники прагнули сфотографуватися з іменитим боксером.

Олександр Усик на Чемпіонаті України з ампфутболу

Після офіційної частини відбувся матч-відкриття між командами "Хрестоносці" (Луцьк) та "Незламні" (Харків).

Чемпіонат України з ампфутболу

Протези учасників Чемпіонату України з ампфутболу

