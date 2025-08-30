Посадіть ці рослини у вересні, і навесні ваш город буде "ломитися" від свіжого врожаю

Їх можна сміливо садити до перших заморозків

Вересень — чудовий час для посадки: прохолодна погода та дощі створюють ідеальні умови для вкорінення. У цей період рослини активно розвиваються під землею, а достатній полив допоможе їм підготуватися до зими, щоб навесні обходитися меншою кількістю вологи.

Якщо ви хочете, щоб у березні ваш город і сад оживав, і радував вас свіжим урожаєм, саме час подумати про посадку відповідних рослин вже зараз. Про це пише actualno.

Що посадити на городі у вересні

Цибулеві

Цибулю, шалот та часник краще висаджувати у вересні — до кінця листопада. Робити це варто за кілька тижнів до перших заморозків, щоб рослини встигли наростити міцне коріння і спокійно перезимувати.

Тюльпани та інші цибулинні рослини

Цибулинні – одні з головних рослин для осінньої посадки, які зацвітуть навесні. Найкраще приживаються тюльпани, гіацинти, проліски та крокуси. Нарциси також можна садити до промерзання ґрунту, адже їм потрібен період охолодження для пробудження та вкорінення. Оптимальний час посадки – при температурі ґрунту близько 15 °C та нічних показниках від 4 до 10 °C.

Шпинат

Восени шпинат висаджують, щоб коріння встигло зміцнитися до холодів. Оптимальний час – вересень і пізніше, коли стає прохолодніше. Взимку шпинат захищають холодним парником, укриттям чи ковпаком, а під снігом він переносить навіть сильні морози. З настанням весни з’являються нові соковиті пагони, готові до збирання.

Сливи

Осінь — вдалий час посадити фруктові дерева. Сливи краще ростуть поряд із сумісними деревами-запилювачами, адже більшість сортів не самозапилюються. Для хорошого врожаю вибирайте сонячне місце із 6-8 годинами світла на день.

Багаторічні рослини

Вересень — підходящий час для посадки багаторічників. Ехінацея панамська виділяється яскраво-червоними квітами та темними стеблами, але через свою посухостійкість погано переносить надмірну вологу.

