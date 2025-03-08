Чи можна "списати борг": що насправді це означає

Борги просто так не пробачають — потрібно мати підстави, аби звертатись до кредитора чи в суд

Борги за кредитами наростають як сніговий ком, тож дехто сподівається на "списання боргів". Та це непростий процес, і "пробачити" борг людині компанія може тільки за певних умов.

Як зазначають юристи компанії "Приходько та партнери", таке списання може бути повним чи частковим. В останньому випадку "пробачається" тільки частина суми, наприклад — відсотки за кредитом, коли людина повністю сплатить "тіло".

Також борги списують, якщо людина є банкрутом. Цей статус має визначити суд, розповідає юристка практики банкрутства та реструктуризації боргів Анастасія Шаховець. В цьому випадку людина може втратити майно, адже воно продається, щоб хоча б частково задовольнити вимоги кредитора.

Зазначимо, що процедурі списання зазвичай передує реструктуризація, коли людині дається можливість сплатити борг частинами протягом певного часу. Якщо людина цього не зробить — борги повертатимуть, реалізовуючи майно. І тільки після цього застосовуватимуть списання залишку.

Інші причини для фінансової установи списати борг або його частину (переважно практикується в разі невеликої заборгованості):

серйозні проблеми зі здоров’ям та втрата можливості заробляти,

непередбачувані обставини,

закінчення строку давності,

відсутність майна, на яке може претендувати кредитор,

смерть одного із членів подружжя, якщо кредит видавався на основі спільного доходу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Раді пропонують захистити ветеранів, поліцейських та членів родин полонених і зниклих безвісти від дзвінків колекторів. Такий тиск зазвичай починається, коли людина перестає сплачувати кредит.