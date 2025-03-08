Чи можна "списати борг": що насправді це означає
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Борги просто так не пробачають — потрібно мати підстави, аби звертатись до кредитора чи в суд
Борги за кредитами наростають як сніговий ком, тож дехто сподівається на "списання боргів". Та це непростий процес, і "пробачити" борг людині компанія може тільки за певних умов.
Як зазначають юристи компанії "Приходько та партнери", таке списання може бути повним чи частковим. В останньому випадку "пробачається" тільки частина суми, наприклад — відсотки за кредитом, коли людина повністю сплатить "тіло".
Також борги списують, якщо людина є банкрутом. Цей статус має визначити суд, розповідає юристка практики банкрутства та реструктуризації боргів Анастасія Шаховець. В цьому випадку людина може втратити майно, адже воно продається, щоб хоча б частково задовольнити вимоги кредитора.
Зазначимо, що процедурі списання зазвичай передує реструктуризація, коли людині дається можливість сплатити борг частинами протягом певного часу. Якщо людина цього не зробить — борги повертатимуть, реалізовуючи майно. І тільки після цього застосовуватимуть списання залишку.
Інші причини для фінансової установи списати борг або його частину (переважно практикується в разі невеликої заборгованості):
- серйозні проблеми зі здоров’ям та втрата можливості заробляти,
- непередбачувані обставини,
- закінчення строку давності,
- відсутність майна, на яке може претендувати кредитор,
- смерть одного із членів подружжя, якщо кредит видавався на основі спільного доходу.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Раді пропонують захистити ветеранів, поліцейських та членів родин полонених і зниклих безвісти від дзвінків колекторів. Такий тиск зазвичай починається, коли людина перестає сплачувати кредит.