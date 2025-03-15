Не игнорируйте долги: их могут принудительно взыскать через суд

Взыскание долга происходит в три этапа – досудебное урегулирование через напоминания и переговоры, судебное разбирательство с принятием решения и принудительное исполнительное производство, что может привести к аресту средств и имущества

Если человек взял кредит — обязан его платить, несмотря на военное положение. Банк может пойти на реструктуризацию долга или другие послабления в случае форс-мажорных условий, но в основном блокируют счета.

Обычно банки не любят доводить дело до суда. Как отмечает юрист Виталий Ковальчук-Майданец, во время досудебного урегулирования банк будет посылать предупреждение о необходимости погашения долга. Именно на этом этапе можно договориться о реструктуризации, продлить сроки выплат или снизить процентную ставку.

Взыскание долгов через суд и исполнительное производство

Если банк обратился в суд, решением этого учреждения на должника могут возложить не только кредит и проценты, но и штрафы и пеню. Так происходит обычно юристы компании Masser подчеркивают еще один важный нюанс — во время военного положения банки могут взимать только основную сумму долга и проценты. При этом сроки исковой давности останавливаются на время военного положения, то есть если банк не подал в суд во время действия военного положения, то сможет сделать это после него.

Если и после суда долг не уплачен, дело переходит в исполнительное производство. Это финальный этап, когда государство вынуждает должника выполнить решение суда. Процесс выглядит так:

Банк получает исполнительный документ (письмо или приказ) в суде.

Документ передается в исполнительную службу, которая открывает производство.

Должнику предоставляется срок для добровольного погашения долга.

Если долг не уплачен, начинается процесс взыскания – арест средств на счетах, описание и продажа движимого и недвижимого имущества.

"Телеграф" рассказывал, что долги за коммунальные услуги могут накапливаться, даже если в квартире никто не живет. Избежать этого нельзя. Как избавиться от долгов за коммуналку, если не живешь в квартире.