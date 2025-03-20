Пенсия, как минимальная зарплата. Кому из украинцев назначат ее в 2025

В основном, сумма зависит от заработной платы

В Украине в 2025 году некоторым пенсионерам могут назначить выплаты, которые будут не менее 8 тысяч гривен. Для этого необходимо иметь необходимое количество лет стажа и сумму заработной платы.

Каким условиям нужно соответствовать мужчине в Украине в 2025 году, чтобы получать пенсию, равную минимальной заработной плате, узнал "Телеграф". Сумма была рассчитана с помощью пенсионного калькулятора.

Итак, чтобы государство в марте текущего года назначило украинцу 8 тысяч гривен, ему должно исполниться 60 лет, его заработная плата должна быть 23 тысяч гривен, а страховой стаж — 32 года.

Заметим, что эта сумма актуальна, если выплату оформлять на общих условиях, без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, особые заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, чтобы выйти на отдых в 2025 году, 60-летним украинцам нужно иметь не менее 32 лет, у 63-летних должно быть не менее 22 лет, а 65-летних — не менее 15 лет страхового стажа, согласно данным Пенсионного фонда.

Ранее "Телеграф" писал, что определенные пенсионеры смогут получить значительную надбавку, но им нужно обновить свои данные.