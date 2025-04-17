Американський "Хайнц" на службі у Росгвардії: як компанію змусили годувати російських солдатів

Невідомо, як американці поставляться до такого рішення Кремля

Росія планує годувати своїх солдатів продовольством, виробленим захопленою американською компанією, що загрожує зіпсувати відносини Москви з Вашингтоном, які поліпшуються.

Американський власник фірми закликав Трампа врятувати її, оскільки після "рейдерського захоплення" вона зазнає збитків. Про це пише The Telegraph.

"У жовтні "Главпродукт", великий виробник м’ясних та овочевих консервів, перейшов під контроль Кремля і став єдиною американською компанією в руках Володимира Путіна", — повідомляє видання.

З листа нового російського керівництва компанії до Генеральної прокуратури випливає, що арешт було накладено з метою забезпечення стабільності виробництва та майбутніх постачань російським військовим. Зазначається, що нового російського директора "Главпродукту" було призначено на прохання компанії "Дружба народів", яка раніше постачала продовольство Росгвардії.

"У документі, про який вперше повідомило агентство Reuters, йдеться, що продукція "Главпродукту" надсилатиметься Міністерству оборони Росії, а також Росгвардії — воєнізованому підрозділу, який підпорядковується безпосередньо Путіну", – йдеться у статті.

Про рішення Москви стало відомо після того, як у березні держсекретар США Марко Рубіо натякнув, що арешт "Главпродукту" буде обговорено під час переговорів, спрямованих на нормалізацію відносин між США та Росією.

"Є можливості для спільної роботи, і, очевидно, це спричинить обговорення не лише російських активів, захоплених європейцями чи США, або кимось ще, а й американських компаній, які постраждали", — сказав він в інтерв’ю виданню Breitbart News Network.

The Telegraph повідомляє, що після арешту у жовтні активи компанії були конфісковані 12 березня за ухвалою Генеральної прокуратури.

Російська прокуратура звинуватила американського власника "Главпродукту" Леоніда Смирнова, який втік із Радянського Союзу в 1970-х роках, у виведенні 1,38 млрд рублів (майже 17 млн доларів) з Росії в період з 2022 по 2024 рік.

Смирнов назвав подію "рейдерським захопленням у російському стилі" і заперечує якусь провину. Він також закликав президента США Дональда Трампа допомогти врятувати його бізнес вартістю 200 мільйонів доларів, що вважається російським аналогом Heinz.

"Московська компанія, на трьох заводах якої працюють 1000 осіб, вперше у своїй історії почала зазнавати збитків після арешту. За оцінками Смирнова, з моменту захоплення Кремлем компанія втратила близько 30 відсотків своєї вартості", — йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що за останні три роки Росія передала під "тимчасове управління" близько десятка компаній, більша частина з яких є європейськими.

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