Де в Україні буде найтепліший Великдень, а де без парасольки нікуди: прогноз синоптиків

Дошкульний південний вітер нарешті вщухне

Святкування Великодня цьогоріч відбуватиметься за теплої та переважно сонячної погоди. У більшості регіонів температура досягатиме комфортних +20…+24 градусів.

Південний вітер, що турбував українців останнім часом, значно послабшає до недільного ранку. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозами, недільний день 20 квітня потішить українців не лише теплом, а й сухою погодою майже по всій території країни. Дощі у цей день можливі лише в західних областях України, але й там опади будуть незначними. Дошкульний південний вітер, який непокоїв українців протягом останніх днів, нарешті вщухне та стане лагідним.

Варто зазначити, що напередодні свята, у суботу 19 квітня, західні області відчують невелике зниження температури – до +16…+19 градусів. Решта території України насолоджуватиметься теплом на рівні +20…+24 градусів.

Мешканцям столиці також пощастить із погодою. У Києві на великодні вихідні буде тепло та сухо. Температура повітря як у суботу, так і в неділю триматиметься на позначці +20…+23 градуси, каже Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, який сюрприз підготувала погода у 5 найбільших містах. Ми розповідали, що чекає українців на Великдень.