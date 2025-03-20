Зараз за таку ціну не купиш і хліба. Коли десяток яєць коштував до 20 грн

Цінник значно змінився

Яйця в Україні мають досить високі ціни, якщо не купувати поштучно чи у маловідомих марок. Деякі торгові магазини пропонують придбати їх за майже 100 гривень. Хоча ще п'ять років назад їх вартість не перевищувала і 20 гривень.

Якою точно була середня ціна десятка яєць в Україні у 2020 році та наскільки вони здорожчали протягом цих років, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали актуальні дані в "Мінфін".

У лютому 2020 року середня вартість одної пачки яєць (10 штук) складала 17,07 гривень.

За 5 років ціна помітно виросла і сягнула 51,14 гривні. Тобто змінилась на 34,07 гривень.

До прикладу, на 17 гривень наразі не можливо купити хліба пшеничного нарізного, середня ціна якого за 650 грамів складає 40,65 гривні та хліба пшеничного "Цар Хліб" 600 грамів — 40,81 гривні.

Чи кілограму гречки, середня вартість якої 34,37 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські магазини пропонують найдешевший хліб. Якщо порівнювати з найнижчою та найвищою ціною, то можна зекономити до 20 гривень.