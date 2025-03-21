Половина людства — нащадки українців: гарвардські вчені зробили сенсаційне відкриття

Степи Херсонщини виявилися справжнім генетичним центром європейської цивілізації

Недавні відкриття західних вчених підтвердили цікавий факт: південні степи України є колискою євразійської цивілізації. Археологічні знахідки прадавньої ямної культури, виявлені ще у минулому столітті, отримали нове наукове підтвердження, що змінює наше розуміння витоків європейської цивілізації.

Генетики Гарвардського університету встановили, що майже половина сучасного населення Землі несе в собі гени представників цієї культури. А вона зародилася саме на території сучасної України.

Хто такі ямники

Ямна культура процвітала близько 5 000 років тому в степових районах поблизу Чорного моря. Це було одне з перших кочових пастуших суспільств, яке активно мігрувало Євразійським континентом, поширюючи свій вплив як на Європу, так і на Азію. Їхні переселенці просувалися не лише в Європу, але й у напрямку Середземномор'я і досягаюли навіть Балканського регіону.

Генетичний центр ямної культури

Місцевість біля села Михайлівка на Херсонщині вважають генетичним центром ямної культури. Саме звідси, за даними сучасних досліджень, почався розвиток того, що пізніше стало європейською цивілізацією. Ця культура була настільки розвиненою, що існувала ще до появи єгипетських пірамід.

Свою назву ямна культура отримала через характерну традицію поховання померлих у ямах під курганами. Цікаво, що чоловіків ховали з більшими почестями, що свідчить про патріархальний устрій тогочасного суспільства.

Вплив ямної культури на сучасність

Революційні відкриття Девіда Райха, генетика Гарвардської медичної школи, продемонстрували, що гени представників ямної культури присутні майже у кожного другого сучасного мешканця Землі. Це означає, що близько половини людства сьогодні є генетичними нащадками цієї культури.

Внесок ямників у розвиток цивілізації не обмежувався лише генетичним матеріалом. Вони також поширювали свої технологічні винаходи, серед яких – дерев'яні вози, що стали першим колісним транспортом в Європі та Україні.

Мова та культурна спадщина

Хоча мова ямної культури не збереглася у письмовому вигляді, сучасні лінгвісти частково відновили її і встановили зв'язок із чотирма сотнями сучасних мов. Це свідчить про колосальний вплив ямників на формування індоєвропейської мовної сім'ї, до якої належить більшість європейських мов.

Сучасні археологічні дослідження

На жаль, археологічні дослідження в місцях, де мешкали представники ямної культури, зараз майже неможливі через окупацію та бойові дії. Село Михайлівка на Херсонщині було звільнено у 2022 році, але близькість лінії фронту робить роботу археологів у цих місцях надзвичайно небезпечною.

Відкриття західних вчених підтвердили, що ямна культура дійсно була колискою євразійської цивілізації, і її вплив можна простежити у багатьох сучасних суспільствах. Ця прадавня культура не лише поширила свій генетичний матеріал серед народів Європи та Азії, але й передала свої технологічні досягнення та мовну спадщину, які мали вирішальне значення для розвитку сучасної цивілізації.

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