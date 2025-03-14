60 грн за пачку. Які є найдешевші цигарки та де їх купити

Цигарки за найнижчою вартістю пропонують два магазини

Цигарки в Україні з 1 квітня знову здорожчають. Ціна на одну пачку стрибне на 40 гривень, хоча вже наразі вартість деяких товарів складає 135 гривень і це ще не найдорожчі.

А які є найдешевші цигарки в Україні та скільки вони коштують, розбирався "Телеграф". Ціни були проаналізовані в трьох магазинах.

Які є цигарки за найнижчими цінами в українських магазинах

У "Varus" найнижча ціна на цигарки складає 61 гривню — Parker&Simpson. Є також більш дорожчі — від 70 до 93 гривень. Серед марок — Philip Morris, Winchester, Imperial Classic, West, Lucky Strike, Parliament, Прилуки та Rothmans.

Тим часом у "Сільпо" найдешевші цигарки LD та Philip Morris можна придбати до 61 гривні. У ціновому коридорі від 70 до 80 гривень можна купити Imperial Classic, Parker&Simpson, Bond, Jade La Ciel, Rothmans Royals, Прима та Kent.

"Фора" пропонує почати з найнижчої ціни в 94,94 гривні за Прилуки та Lucky Strike. Від 95 і до 99 гривень можна купити Winchester, Monte Carlo, Davidoff та Прима, L&M та Compliment.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які магазини продають популярні цигарки за найнижчими цінами.