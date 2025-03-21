"Уся Європа чинитиме опір": американський генерал пояснив, чому Україні треба готуватися до контрнаступу

Під час перемовин, що можуть тривати роками, сторони не дають супротивнику мобілізуватися

Україна та й уся Європа має давати відсіч Росії у випадку, якщо Кремль порушить режим припинення вогню після його узгодження. Треба готуватися до опору та контрнаступальних дій.

Про це в етері КИЇВ24 заявив Веслі Кенн Кларк, екскомандувач сил НАТО в Європі, генерал армії США у відставці.

За його словами, 70–80% імовірності того, що британські й французькі війська з’являться на території України. Це не можуть бути "Блакитні шоломи" з Організації Об'єднаних Націй.

"Треба давати відсіч. Якщо буде зламане замирення з боку РФ, то має бути відсіч. Уся Європа тоді чинитиме опір російській агресії. Має бути надійне припинення вогню — принаймні тимчасове. Воно мало б тривати кілька тижнів, кілька місяців", — сказав Кларк.

Він зазначив, що США має досвід перемовин у Кореї та В'єтнамі під час війн 20-го сторіччя. Такі перемовини можуть тривати рік чи два. Ці перемовини є частиною боротьби з дезінформацією, а також спробою не дати мобілізуватися.

"Українцям треба визнати, і керівництву українців треба визнати, що немає якихось виразних часових меж. Треба готуватися до опору і контрнаступати хоч би що", – резюмував генерал.

Нагадаємо, останніми тижнями кількість росіян, охочих укласти військовий контракт, різко зросла через чутки про можливе швидке завершення так званої "СВО" в результаті мирних домовленостей за участю США.