Поліція Києва прояснила, що відбулося з садибою Зеленського

Садибу хочуть захистити від руйнувань та зовнішнього впливу

У п’ятницю, 21 березня, поліція Києва отримала повідомлення про відновлення будівельних робіт на території зруйнованої історичної садиби Зеленських. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила шістьох будівельників.

Як повідомили у столичній поліції, робітники діяли на підставі ухвали суду щодо проведення консерваційних робіт. Йдеться про заходи із захисту залишків садиби від подальших руйнувань і зовнішнього впливу.

Правоохоронці перевірили документи та контролювали перебіг робіт до їх завершення. Порушень не було зафіксовано.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року садибу Зеленських було знесено з використанням будівельної техніки. Будівля 1890 року, яка не мала офіційного статусу пам’ятки, викликала значний суспільний резонанс.

Кримінальне провадження за фактом знищення майна вже було передано до суду. Київська влада тоді заявила, що вимагатиме від забудовника відновлення історичної споруди, а міністр культури назвав демонтаж "цинічним порушенням закону". Про те, що садибу знесли законно, заявили у Верховному суді. Там вказали, що у Департаменту містобудування КМДА "не було правових підстав для відмови позивачам (власники частини будівлі садиби Зеленського, — ред.) у видачі містобудівних умов та обмежень".

Нині тривають роботи з консервації залишків садиби, дозвіл на які частково надано Шевченківським районним судом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про дачне містечко української еліти початку XX століття, яке стало частиною сучасного Києва.