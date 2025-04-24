У Мінрегіонрозвитку прокоментували "вигнання" експерта з конференції

Реєстрація була відкрита для тих, хто зможе забезпечити необхідні фінанси та можливості для розвитку портових терміналів

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум прокоментувала ситуацію на Інвестиційній конференції у Варшаві, який стався через те, що з заходу нібито вигнали колишнього помічника першого заступника міністра інфраструктури та заступника генерального директора Асоціації міжнародних експедиторів України Олександра Захарова. Конференцію, за його словами, проводило Міністерство розвитку громад і територій України.

Перша заступниця міністра пояснила ситуацію у коментарі "Телеграфу". Вона зазначила, що реєстрацію учасників проводило не міністерство.

"Доброго дня. Захід проводиться незалежними експертами. ЄБРР та iFc, була відкрита реєстрація, але лише для потенційних концесіонерів, які зможуть забезпечити необхідні фінанси та можливості для розвитку портових терміналів. Ми, як міністерство, навіть доступу до реєстрацій не маємо в цілях незаангажованості, а всі контакти компаній відбуваються через ifc та ЄБРР", — написала Шкрум.

За словами Захарова, він зареєструвався заздалегідь, але вже на вході його не захотіли впускати під приводом, що немає місць. Зрештою він вмовив організаторів і його впустили всього на 20 хвилин. Він встиг побачити, що вільних місць насправді було багато.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один скандал, коли лектору заборонили участь у заході. Сталось це у Києво-Могилянській академії 19 квітня. Там військовослужбовцю заборонили прочитати лекцію, адже комітет з етики ухвалив, що той "занадто правий".