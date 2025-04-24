У Росії пролунав новий скандал у фігурному катанні

Росіянин вирішив помститися судді за погані оцінки дочки-фігуристки

У Єкатеринбурзі (РФ) батько юної фігуристки Адоніс Мироєв побив суддю з фігурного катання Михайла Слободчикова через незадовільні оцінки дочки. Напередодні у російській фігурці спалахнув скандал через сексуальні домагання відомого тренера.

Інцидент стався після змагань. Про це повідомляє Е1.ru.

"Пройшли змагання, і йому здалося, що його дочці занизили оцінки. Причому претензії були саме до Михайла Слободчикова – тренера з Первоуральська. Коли я розмовляв із Михайлом, швидка везла його до лікарні", — розповів президент федерації фігурного катання Свердловської області Владислав Уткін.

Слободчиков зняв побої й звернувся до поліції.

"Постраждалий суддя написав заяву в поліцію, побої зняв. Ми розглядаємо питання про усунення батька, але, згідно із законом, усунути його може лише суд", — додав Уткін.

Раніше триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання депутат Держдуми РФ Ірина Родніна назвала втечу російських фігуристів в інші країни "успіхом Росії". В мережі лише посміялися з депутатки.