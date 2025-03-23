В Україні продають картоплю з теплих країн за космічним прайсом (фото)
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Новий цінник на картоплю приголомшив українців
Купити картоплю для борщу стало ще дорожче. Супермаркети в Україні пропонують бульбу з Єгипту та Ізраїлю за космічною ціною.
Про це стало відомо з відео, яке публікують в мережі Тік Ток. Українці показали цінники, а користувачі відреагували на це.
Так, за кілограм молодої картоплі з Єгипту пропонують віддати 38 гривень. А ось за бульбу з Ізраїлю 92 грн.
Яка ціна на звичайну картоплю в Україні
"Телеграф" вирішив поцікавитись, скільки в українських супермаркетах коштує звичайна картопля.
- Metro 27,90 грн.
- Auchan 27,90 грн.
- Megamarket 42,20 грн.
- Середня ціна: 32,67 грн.
- Картопля молода Auchan 41,90 грн.
Як українці реагують на єгипетську та ізраїльську бульбу
Українці відреагували на це. Вони написали свої коментарі під фотографіями автора.
Люди жартують, що насправді картопля привезена з теплиць Закарпатської області. Інші були більш серйозними та пишуть, що овоч імпортували через погану погоду, адже лежав сніг.
Користувачі мережі писали, що в Ізраїлі пісок, тому купувати картоплю це "потужно". Також звернули увагу і на те, в якому вигляді картопля.
Українці писали, що це кошерна картопля, тому і коштує кошерних грошей.
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко вдасться назбирати 1000 доларів, якщо кинути курити.