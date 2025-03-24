Еще немного – и 80 грн за десяток. Где купить самые дешевые яйца и сколько еще будет расти цена

Вероятно, что скоро яйца станут "золотыми"

Цены на яйца в Украине растут и это объясняется сезонным подорожанием. За выходные популярные марки товаров изменили свою стоимость, и местами она составляет более 78 гривен.

"Телеграф" разобрался, как выросли цены в период прошлых выходных, а также проанализировал, какие популярные торговые сети продают самые дешевые яйца или товар, на который действует акция.

По данным "Минфин", сейчас средняя цена на яйца куриные "Квочка" составляет 78,30 гривны, а на "Ясенсвіт" — 72,86 гривны. Еще в прошлую пятницу ценники были такими — 75,30 и 71,90 гривны соответственно.

Если покупать яйца на розницу, то можно значительно сэкономить. У "Varus" имеется самое выгодное предложение — 4,89 гривны за 1 штуку. Соответственно 44,89 гривны за 10 яиц. Но заметьте, что это яйца категории С2, то есть они меньше С1.

На розницу можно купить и у "Fozzy", "ЕкоМаркет", "Фора", но там цены на С1 стартуют от 5,49 гривны.

Если искать акционные предложения, то сейчас такие есть в "Сільпо", хотя товар там стоит 52,99 гривны. Эти яйца категории С2 от "Це-яйцо". Здесь они все равно дороже, чем в "Varus".

Как ранее рассказал директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Олег Катеринич в эфире КИЕВ24, сейчас повышение цен на яйца объясняется сезонным подорожанием. Но уже после празднования Пасхи 20 апреля спрос снизится, и цены, вероятно, также пойдут вниз. А больше всего стоимость должна упасть через 1,5-2 месяца.

В то же время, по его словам, среднегодовая прогнозируемая цена одного яйца будет составлять от 4,5 до 5 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда десяток яиц стоил до 20 гривен в Украине.