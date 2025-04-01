Положил на полгода и забыл. Какой должна быть сумма на депозите, чтобы получить доход в более 10 тыс. грн

Более двух сотен долларов "плюсом" можно получить путем депозитного счета

Примножить свой доход, например сэкономленные доллары, можно не только посредством дальнейшего приобретения иностранной валюты, но и депозитного счета в банке.

Если же класть н-сумму на депозит, то заработок самостоятельно будет расти, без вашей помощи. Однако вопрос в другом — сколько нужно положить, чтобы за короткое время получить "плюсом" 10 тысяч гривен дохода, разбирался "Телеграф".

Согласно актуальным депозитам в украинских банках в "Минфин", чтобы за полгода получить доход в 10 тысяч гривен, лицу нужно положить на счет 170 тысяч гривен.

В то же время, если сменить гривну на доллар, тогда в банк нужно отнести 25 тысяч долларов, чтобы через 6 месяцев был доход в 241 доллар, то есть 10 тысяч гривен.

Напомним, что украинцы могут легко собрать 500 долларов за полгода, но для этого нужно выполнить одно условие.

Еще раньше "Телеграф" писал о том, какую минимальную сумму долларов или гривен можно положить на депозитный счет в украинский банк. Кроме того, мы узнали, каким, вероятно, будет заработок.