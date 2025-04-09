Яким має бути ваш дохід, аби пенсія в 60 років з 35 роками стажу не була менше 10 тис. грн

10 тисяч гривень пенсії передбачено у 2025 році для чоловіків та жінок, що заробляють понад 25 тисяч гривень

Аби вийти на пенсію у 2025 в Україні необхідно мати необхідну норму страхового стажу та достигнути певного віку. На розмір виплати також значно впливає заробітна плата. Чим вона більша, чим вища пенсія.

Скільки потрібно мати зарплати, аби 60-річному українцю з напрацьованою нормою стажу отримувати не менше 10 тисяч гривень пенсії, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Аби чоловікові в 60 років з 35 роками страхового стажу у поточному році вийти на пенсію й отримувати 10 тисяч гривень пенсії, йому мають виплачувати не менше 27 тисяч гривень зарплати.

Своєю чергою 60-річна жінка з такою ж кількістю років стажу може оформити 10 тисяч гривень пенсії, якщо її зарплата складає 26 тисяч гривень.

Зверніть увагу, що ця сума "гола", адже ми вираховували її на загальних умовах. Крім того, особи не належать до жодної пільгової категорії населення — ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вистачить 20 років стажу, аби мати гідну пенсію у 2025 році.