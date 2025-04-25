Українка у супермаркеті знайшла підозрілий буряк. Що з ним не так (відео)

Жінка перевірила всьго один показник

В одному з українських супермаркетів українка придбала митий буряк з перевищеним вмістом нітратів. Їх кількість була настільки велика, що прилад показав максимальне значення.

Про це свідчить відео блогерки Наталії у Tik Tok. За її словами, коренеплід вона купила в найближчому АТБ.

"Зараз перевіримо вміст нітратів у буряку з АТБ. Норма 1 400 мг/кг, а прилад показує 9999 одиниць", — йдеться у відео.

Жінка каже, що один з куплених овочів показав максимально можливе значення приладу, а другий — 4 800 одиниць. Тобто перевищення норми у три і більше разів. Користувачка зауважила, що купувала саме митий буряк.

У коментарях думки користувачів розділились, хтось писав, що прилад показує неправильно і йому довіряти не можна. А хтось зазначав, що в магазинах та супермаркетах краще не купувати ніякі овочі та фрукти, буцімто на ринку домашнє та без хімії.

Зауважимо, що під час обробки овочів певна частина нітратів з них виходить. До прикладу, варіння буряку знизить їх вміст на 40%, приготування на пару — на 10%.

Нагадаємо, нещодавно у Києві в супермаркеті продавали смердючий фрукт. Вже відомо, скільки він коштує та чим пахне.

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