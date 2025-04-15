Нужно ли "перевозить" вместе с собой пенсию, если вы сменили адрес проживания

Пенсионеры в Украине имеют право перевести пенсию, если переехали в другую область на постоянное или временное место жительства

Пенсия начисляется на фактический адрес регистрации украинца. Если такие данные были изменены и лицо переехало в другое место, ему обязательно нужно сообщить об этом в Пенсионный фонд и подать заявление на перевод пенсии.

Переводить пенсию нужно, если пожилой человек переехал в другую область на постоянное или временное место жительства, изменил адрес регистрации или желает получать выплату в другом отделении банка или почты. Для этого в ПФУ необходимо подать соответствующее заявление, объясняет "24 Канал" со ссылкой на "Дію" (Ред. в укр. вар.).

Как можно перевести пенсию

Пенсионеру нужно перейти на портал ПФУ и;

авторизоваться с помощью КЭП;

выбрать раздел "Заявления на назначение/перевод пенсии";

выбрать опцию "Перевод пенсионных выплат по новому месту жительства";

заполнить заявление, прикрепить скан-копии необходимых документов (паспорт, идентификационный код, новый адрес);

подписать заявление КЭП;

отправить его в электронном виде.

То есть такой способ подходит тем, у кого есть КЭП — квалифицированная электронная подпись.

Перевести пенсию можно и пенсионерам, которым она приходит на почту или начисляется через банк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым украинцам могут перечислить пенсию, но им нужно подать заявление.