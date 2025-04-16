Цим пенсіонерам потрібно пройти ідентифікацію, інакше виплату заберуть. Кого це стосується

Зміни у правилах нарахування пенсії стосується переселенців, українців за кордоном та на ТОТ

Ідентифікацію потрібно проходити переселенцям, українцям за кордоном та на тимчасово окупованих територіях, аби не втратити свої виплати. Термін — до 31 грудня.

В Україні почав діяти новий механізм виплати пенсії для переселенців, українців за кордоном та на ТОТ. Для них тепер є обов'язкова ідентифікація до 31 грудня, як повідомив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

Відтепер українці, що мають пенсію чи страхові виплати, зобов'язані проходити фізичну ідентифікацію, інакше їх виплати призупинять. Її потрібно пройти до 31 грудня.

Особливо це стосується осіб, які проживають на ТОТ або переїхали в підконтрольні області України. Їм необхідно подати заяву до Пенсійного фонду і підтвердити, що вони не отримують ніяких нарахувань від Росії.

Як тільки особа пройде ідентифікацію і її дані підтвердяться, пенсія продовжить виплачуватись через банки або "Укрпошту".

Лубінець також нагадав, як можна пройти ідентифікацію. Для цього потрібно:

особисто відвідати Пенсійний фонд або банк, де відкрито рахунок;

або авторизуватися за допомогою "Дія.Підпис" у кабінеті на порталі ПФУ та пройти ідентифікацію через Google Meet, Skype, Viber тощо;

або звернутись до закордонної дипломатичної установи України, якщо особа тимчасово проживає за кордоном.

Якщо цього не зробити, то виплати призупиняються і відновити їх можна лише у випадку проходження процедури встановлення особи. Але такі правила не діють для літніх осіб, які проживають за кордоном та отримують пенсію за міжнародними угодами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи потрібно переводити пенсію, якщо особа змінила адресу проживання.