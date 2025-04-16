Этим пенсионерам нужно пройти идентификацию, иначе выплату заберут. Кого это касается

Изменения в правилах начисления пенсии касается переселенцев, украинцев за рубежом и на ВОТ

Идентификацию нужно проходить переселенцам, украинцам за рубежом и на временно оккупированных территориях, чтобы не потерять свои выплаты. Срок — до 31 декабря.

В Украине начал действовать новый механизм выплаты пенсии для переселенцев, украинцев за границей и на ВОТ. Для них теперь есть обязательная идентификация до 31 декабря, сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Отныне украинцы, имеющие пенсию или страховые выплаты, обязаны проходить физическую идентификацию, иначе их выплаты приостановят. Ее нужно пройти до 31 декабря.

Особенно это касается лиц, проживающих на ВОТ или переехавших в подконтрольные области Украины. Им необходимо подать заявление в Пенсионный фонд и подтвердить, что они не получают никаких начислений от России.

Как только лицо пройдет идентификацию и его данные подтвердятся, пенсия продолжит выплачиваться через банки или "Укрпошту" (Ред. в укр. вар.).

Лубинец также напомнил, как можно пройти идентификацию. Для этого нужно:

лично посетить Пенсионный фонд или банк, где открыт счет;

или авторизоваться с помощью "Дія.Підпис" (Ред. в укр. вар.) в кабинете на портале ПФУ и пройти идентификацию через Google Meet, Skype, Viber и т.п.;

или обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если лицо временно проживает за границей.

Если этого не сделать, то выплаты приостанавливаются и возобновить их можно только в случае прохождения процедуры установления личности. Но такие правила не действуют для пожилых лиц, проживающих за рубежом и получающих пенсию по международным соглашениям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, нужно ли переводить пенсию, если лицо изменило адрес проживания.