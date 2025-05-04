Чи можуть звільнити пенсіонера, що працює, через його вік

Роботодавці за власною ініціативою не можуть звільнити пенсіонера тільки тому, що йому виповнилось понад 60 років

Пенсіонери в Україні можуть працювати після досягнення пенсійного віку в 60 років. Таких осіб роботодавці не можуть звільнити через їхній вік, лише на загальних підставах.

Пенсійний вік не є причиною, через яку можуть звільнити працівника, відповідно до законодавства України. Про це пояснили у східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці.

Однак пенсіонера може бути звільнено на загальних підставах за власною ініціативою лише за:

статтею 40 "Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу";

статтею 41 "Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов".

Якщо пенсіонера була звільнено за інших підстав, тоді це буде незаконно.

Варто нагадати, що пенсіонери, які працевлаштовані, можуть отримувати як пенсію, так і заробітну плату. "Телеграф" пояснив, коли виплати будуть більшими, посилаючись на дані Пенсійного фонду України.