Могут ли уволить работающего пенсионера из-за его возраста

Работодатели по собственной инициативе не могут уволить пенсионера только потому, что ему исполнилось более 60 лет

Пенсионеры в Украине могут работать после достижения пенсионного возраста в 60 лет. Таких лиц работодатели не могут уволить из-за их возраста, только на общих основаниях.

Пенсионный возраст не является причиной, по которой могут уволить работника, согласно законодательству Украины. Об этом пояснили в восточном межрегиональном управлении Государственной службы Украины по труду.

Однако пенсионер может быть уволен на общих основаниях по собственной инициативе только по:

статье 40 "Расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа";

статье 41 "Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях".

Если пенсионер был уволен по другим основаниям, тогда это будет незаконно.

Стоит напомнить, что трудоустроенные пенсионеры могут получать как пенсию, так и заработную плату. "Телеграф" объяснил, когда выплаты будут больше, ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины.