Пенсіонери від 65 років мають отримати доплати, якщо їх виплати менше 3200 грн

Для кожної категорії пенсіонерів від 65 і більше 80 років є різна норма пенсії та доплати до неї

Доплати до пенсії в Україні у 2025 році передбачені літнім особам, яким виповнилось від 65, якщо їх виплати менш як 3200 гривень. Однак для кожної категорії пенсіонерів є своя норма пенсії та доплати до неї.

Така доплата здійснюватиметься для пенсіонерів, що не працюють, мають норму страхового стажу та отримують меншу пенсію, аніж очікувалось. Це передбачено постановою "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році".

Які доплати отримають особи віком від 65 і до 70 років

Якщо пенсія осіб віком від 65 років і старше менша за 3 758 гривні, їм буде встановлена доплата до цієї суми, що не вистачає до зазначеного розміру, при наявності достатнього стажу — 35 років у чоловіків та 30 років у жінок. Особи до 70 років також мають право на доплату, якщо їх пенсія менша за 3 323 гривні, за умови наявності необхідного стажу або інвалідності I групи.

Які доплати отримають особи віком від 70 і до 80 років

Пенсіонери 70-80 років розраховують на доплату, якщо пенсія менша за 3 613 гривні. Тобто на суму, якої не вистачає до зазначеної. Їм потрібно мати норму стажу — 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно.

Які доплати отримають особи віком понад 80 років

Для 80-річних і вище передбачено доплату, якщо виплата на відпочинку менш як 3 758 гривень і у них є норма мінімального стажу — 25 років для чоловіків та 20 років для жінок. Їм також здійснять виплату в тій сумі, якої не вистачає до 3 758 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонерам з дев'яти областей виплатять додаткові гроші.