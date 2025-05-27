Ви їстимете менше черешні: наскільки змінилася вартість ягоди за рік

Заморозки навесні особливо сильно вплинули на сьогоднішню ціну ягоди

Цьогорічне літо може неприємно здивувати любителів черешні через рекордно високі ціни. Вартість ягоди значно перевищує показники 2024 року, на що вплинула, зокрема, нестабільна погода.

У цьому матеріалі "Телеграф" детально розповідає про ситуацію.

Якщо наприкінці травня 2024 року ціни на першу черешню стабілізувались на рівні 100-140 грн/кг, то у травні цьогоріч на ринках уже фіксують "космічні" цифри — 1400-1500 грн/кг. До прикладу, в Одесі, на легендарному "Привозі", помітили вартість 1900 грн за черешню, що миттєво викликало обурення в мережі.

У деяких магазинах ягоду навіть продають порційно, поштучно чи грамажно.

У червні 2024 року, після початку масового збору, черешня коштувала 40-70 грн/кг — це приблизно у 20 разів дешевше, ніж на старті сезону у 2025 році. Проте влітку 2024-го ситуація теж не була ідеальною: через рясні дощі якість продукції значно погіршилася — ягоди тріскалися прямо на деревах, і продавці змушені були знижувати ціну, аби хоч якось збути товар.

Нагадаємо, що ця весна в Україні спричинила значні втрати для плодово-ягідних культур. Заморозки у квітні й травні особливо сильно вплинули, зокрема, на черешню, поставивши під загрозу майбутній урожай.

Отже, на початку сезону 2025 маємо справу з рекордною ціною, оскільки вартість популярної ягоди в кілька разів зросла порівняно з минулим роком. Водночас погані погодні умови вплинули на якість і пропозицію, що теж позначилось на ситуації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки коштує черешня в різних областях України й де найдешевше.