"Золота" черешня. Скільки коштує літня ягода в різних областях і де дешевше (фото)

Черешня шокує цінами, поки полуниця дешевшає

В Україні вже розпочався сезон продажу ранньої черешні, однак її вартість викликає багато питань. Адже на ринках один кілограм черешні коштує 1300 грн і більше, а у супермаркетах — від 1000.

"Телеграф" розповість, де дешевше купувати черешню та за яку ціну її продають зараз. Зауважимо, що зазвичай сезон черешень починаються напочатку червня, але в продажу вже є ранні сорти.

Так, в Києві, як повідомляє День.LIVE, в супермаркетах вартість 1 кілограма черешні в середньому становить 2200 грн. Полуниця вже трохи знизилась в ціні, якщо ще минулого тижня вона коштувала 200-250 грн/кг, то зараз 180 грн за кілограм.

У Сумській області на ринку іспанську черешню продають за 2200 грн один кілограм, повідомляють місцеві канали. На відео вказано, що маленький судок такої ягоди буде коштувати десь від 65 грн. На Львівщині вже також почали продавати черешню — 1 кг 1300 грн.

Такі ціни неабияк вражають українців, однак і в супермаркетах не дешевше. До прикладу, у "Сільпо" 1 кг черешні коштує 999 грн, тобто за невеликий стаканчик треба буде заплатити 600 грн. У "Новусі" 350 г цієї ягоди коштує 399 грн, а за кілограм слід буде віддати понад 1100 грн.

Ціна черешні у "Сільпо"

Ціна черешні у "Новусі"

Ціна черешні у "Сільпо"

Виходить, що наразі ціна ринкова та супермаркетів сильно не відрізняється, однак у Києві вартість черешні вища, за інші регіони.

Нагадаємо, що на Волині внаслідок сильних заморозків подекуди було знищено аж 85% врожаю полуниці. Тому на ринках наразі майже немає ягід з цього регіону.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ягоди стануть в Україні дефіцитом через сильні заморозки у травні.