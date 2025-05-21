Забудьте про черешню: улюблена ягода стала делікатесом для обраних – ціни вражають

Українців приголомшили ціни на весняну ягоду

Українці шоковані ціною на першу черешню, яка сягнула неймовірних 1400-1500 гривень за кілограм! Улюблена багатьма весняна ягода цього року стала справжнім делікатесом для обраних.

Покупці з Рівного із розпачем зізнаються, що при таких цінах їм доведеться відмовитися від цієї смакоти. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Соковита ягода наразі є справжнім дефіцитом як на прилавках великих супермаркетів, так і на ринках. Де-не-де вона вже починає з'являтися, але ціни залишаються захмарними. "Телеграф" вирішив дізнатися, які ціни на черешню в українських супермаркетах.

Скільки коштує черешня в українських супермаркетах

У мережі супермаркетів "Сільпо" 100 грамів української черешні коштує 99,90 гривень, що становить майже 1000 гривень за кілограм. У "Новусі" пропонують імпортну черешню з Чилі за ціною 399 гривень за упаковку вагою 350 грамів. Найдорожча черешня — в "Ашані", де за 350 грамів української ягоди просять 587,90 гривень.

Ціна на черешню у "Сільпо"

Ціна на черешню у "Новусі"

Ціна на черешню в "Ашані"

За словами продавців, попит на черешню є попри високу ціну. "У нас черешенька сьогодні 1500 гривень. Зараз у Греції дуже смачна черешня, то 1500-1400 за кілограм", — розповідають торговці.

Основними причинами такого здорожчання експерти називають несприятливі погодні умови та втрату традиційних регіонів вирощування через війну. Крім того, наприкінці квітня 2025 року Україну накрила третя хвиля весняних заморозків, що призвело до значних втрат у садівництві.

Ситуацію ускладнює те, що навіть країни-імпортери також постраждали від несприятливих погодних умов. В Угорщині близько 90% фруктових господарств зазнали шкоди від заморозків. У Польщі втрати врожаю черешні та вишні сягають 80% у деяких регіонах. Туреччина, один з основних постачальників фруктів на український ринок, втратила 50-70% врожаю черешні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі продукти стали "золотими". Ми розповідали, що найбільше подорожчало в Україні за рік.