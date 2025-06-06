Бонус за додаткові роки стажу. Скільки доплачують до пенсії в 2025

У Пенсійному фонді пояснили, кому будуть доплачувати

Пенсіонери з більшим, ніж передбачено законом, страховим стажем можуть отримувати додаткові нарахування до пенсії. Для цього потрібно мати понад 20-25 чи 30-35 років, залежно від статі та ріку виходу на відпочинок.

Як нагадали у Пенсійному фонді, передає "Соцпортал", сума доплати до пенсії за понаднормований стаж не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму. У 2025 році він становить 2361 гривні, тому доплата — 23,61 гривні.

Яким має бути стаж, аби виплатили додаткові нарахування

Для тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року:

чоловіки — понад 25 років;

жінки — понад 20 років.

Для осіб, які вийшли на пенсію після 1 жовтня 2011 року:

чоловіки — понад 35 років;

жінки — понад 30 років.

Тож, за кожен повний рік додаткового стажу пенсія збільшується на 1% від її базового розміру. Водночас розмір доплати не може бути більшим за 1% від прожиткового мінімуму, тобто 23,61 гривні.

У разі, якщо пенсіонер продовжує працювати, сума доплати визначається на основі прожиткового мінімуму, чинного на момент виходу на пенсію. Після звільнення має провестись перерахунок з урахуванням актуальних показників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може вийти на пенсію на 10 років раніше.