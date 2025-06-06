Бонус за дополнительные годы стажа. Сколько доплачивают к пенсии в 2025

В Пенсионном фонде объяснили, кому будут доплачивать

Пенсионеры с большим, чем предусмотрено законом, страховым стажем могут получать дополнительные начисления к пенсии. Для этого нужно иметь более 20-25 или 30-35 лет, в зависимости от пола и года выхода на отдых.

Как напомнили в Пенсионном фонде, передает "Соцпортал", сумма доплаты к пенсии за сверхурочный стаж не может превышать 1% от прожиточного минимума. В 2025 году он составляет 2361 гривну, поэтому доплата — 23,61 гривны.

Каким должен быть стаж, чтобы выплатили дополнительные начисления

Для вышедших на пенсию до октября 2011 года:

мужчины — более 25 лет;

женщины – более 20 лет.

Для лиц, вышедших на пенсию после 1 октября 2011:

мужчины — более 35 лет;

женщины – более 30 лет.

За каждый полный год дополнительного стажа пенсия увеличивается на 1% от ее базового размера. В то же время размер доплаты не может быть больше 1% от прожиточного минимума, то есть 23,61 гривны.

В случае если пенсионер продолжает работать, сумма доплаты определяется на основе прожиточного минимума, действующего на момент выхода на пенсию. После увольнения должен состояться перерасчет с учетом актуальных показателей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может выйти на пенсию на 10 лет раньше.