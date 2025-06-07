Чи буде пенсія вище 17 тисяч, якщо отримуєш 30 тисяч зарплати. Розрахунок для тих, хто виходитиме в 60

Для пенсії в 17 тисяч гривень в 2025 році потрібно заробляти більше 30 тисяч і точно мати від 32 років стажу

При 30 тисячах гривень зарплати у 2025 році можна розраховувати на значну виплату на пенсії. Але цього доходу замало, аби особі отримувати від 14 тисяч пенсійного нарахування.

"Телеграф" дізнався, чи буде 60-річний українець в поточному році отримувати значну пенсію в 17 тисяч, якщо його заробітна плата складає 30 тисяч гривень. Для цього ми скористались пенсійним калькулятором.

Однак перед тим ми нагадаємо, що в Пенсійному фонді пояснили, яка є норма страхового стажу в 2025 році для виходу на пенсію. Аби в 60 років вийти на відпочинок, потрібно мати не менше 32 років стажу, якщо в 63 роки, не менше 22 років, а в 65 років — 15 років.

Тобто у 2025 році чоловіку з 30 тисячами гривень потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, аби він зміг оформити пенсію. Однак його пенсія сягне, ймовірно, 14 023 гривень.

Однак це не остаточна сума і вона може відрізнятись від фактичної пенсії під час оформлення виплати на загальних умовах, адже чоловік не належить до пільгових категорій населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто в Україні може достроково вийти на пенсію.