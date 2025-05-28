Чи можна 60-річному зі зарплатою в 40 тисяч очікувати на пенсію в 14 тисяч

Щоб мати пенсію в 14 тис., потрібно заробляти від 40 тис.

Пенсію в 14 тисяч гривень може отримувати 60-річний українець, якщо має значну зарплату та напрацював норму стажу у 2025 році.

"Телеграф" дізнався, скільки потрібно заробляти у 2025 році та мати років страхового стажу, щоб отримувати пенсію в 14 тисяч гривень. Для цього ми звернулись до пенсійного калькулятора.

Якщо чоловікові у 2025 році виповнилось 60 років і на цей момент він вже напрацював норму страхового стажу, тобто 32 роки, згідно з даними Пенсійного фонду, то для 14 023 гривень пенсії йому також потрібно заробляти щомісячно по 40 тисяч гривень.

Такі самі умови діятимуть і для жінки, яка в 60 років виходитиме на пенсію в 2025 році. Однак її пенсія буде трошки більшою — 14 058 гривень.

Зверніть увагу, що суми актуальні лише тоді, коли пенсія оформлюватиметься на загальних умовах. Тобто особи не належать до пільгових категорій населення — ветерани війни, діти війни, почесні донори, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія в 60 років, якщо є норма страхового стажу, але зарплата складає всього 7 тисяч гривень.