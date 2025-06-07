Будет ли пенсия выше 17 тысяч, если получаешь 30 тысяч зарплаты. Расчет для тех, кто будет выходить в 60

Для пенсии в 17 тысяч гривен в 2025 году нужно зарабатывать более 30 тысяч и точно иметь от 32 лет стажа

При 30 тысячах гривен зарплаты в 2025 году можно рассчитывать на значительную выплату на пенсии. Но этого дохода мало, чтобы человеку получать от 14 тысяч пенсионного начисления.

"Телеграф" узнал, будет ли 60-летний украинец в текущем году получать значительную пенсию в 17 тысяч, если его заработная плата составляет 30 тысяч гривен. Для этого мы воспользовались пенсионным калькулятором.

Однако перед тем мы напомним, что в Пенсионном фонде объяснили, какова норма страхового стажа в 2025 году для выхода на пенсию. Чтобы в 60 лет выйти на отдых, нужно иметь не менее 32 лет стажа, если в 63 года, не менее 22 лет, а в 65 лет – 15 лет.

То есть в 2025 году мужчине с 30 тысячами гривен нужно иметь не менее 32 лет стажа, чтобы он смог оформить пенсию. Однако его пенсия составит, вероятно, 14 023 гривен.

Однако это не окончательная сумма, и она может отличаться от фактической пенсии при оформлении выплаты на общих условиях, ведь мужчина не относится к льготным категориям населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто в Украине может досрочно выйти на пенсию.